Бывший CEO МТС Алексей Корня вошел в набсовет Х5

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Акционеры X5 Retail Group (Х5 Group) на собрании 27 марта утвердили включение новых членов в наблюдательный совет компании.

В совет вошли бывший CEO "МТС" Алексей Корня, управляющий директор Google UAE на развивающихся рынках региона ЕМЕA Юлия Соловьева и бывший замглавы Минэкономразвития России Азер Талыбов, сообщила компания.

Эти же представители войдут в совет директоров на уровне ООО "Корпоративный центр Икс 5", центра консолидации операционных активов X5 в России, из действующих членов наблюдательного совета X5.

Ранее это юрлицо попало в перечень экономически значимых организаций, предусматривающий возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2023 года выручка увеличилась на 20,6%, до 3 трлн 138,5 млрд рублей.

На конец 2023 года группа объединяла 24 472 магазина, в том числе 21,308 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 1,5 тысячи "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".