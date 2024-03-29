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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 апреля повысится на 0,7%, на ячмень – в 1,7 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 3 апреля составит 3 тыс. 322,8 рубля против 3 тыс. 298,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 0,7%.

Пошлина на ячмень вырастет в 1,7 раза до 1 тыс. 002,3 рубля с 573,3 рубля за тонну, на кукурузу после нулевого значения составит 69,9 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,1 за тонну на пшеницу ($235,8 неделей ранее), $187,1 – на ячмень ($181,3), $172,7 – на кукурузу ($172,1).

Пошлины будут действовать по 9 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оторый предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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