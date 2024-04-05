Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 10 апреля понизится на 2,6%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 10 апреля составит 3 236,1 рубля против 3 322,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она понизится на 2,6%.

Пошлина на ячмень уменьшится на 33,4%, до 667,9 рубля с 1 002,3 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу составит 86 рублей против 69,9 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,1 за тонну на пшеницу ($235,1 неделей ранее), $182,2 - на ячмень ($187,1), $173,2 - на кукурузу ($172,7).

Пошлины будут действовать по 16 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.