Выручка ПАО "НЛМК" в 2023 году выросла на 5,5%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2023 году составила 698,9 млрд рублей против 662,2 млрд рублей в 2022 году (+5,5%), чистая прибыль - 221,5 млрд рублей по сравнению со 191,8 млрд рублей годом ранее (+15,5%), говорится в отчетности компании по Р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌СБУ.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

За девять месяцев 2023 года выручка НЛМК по РСБУ составила 524,8 млрд рублей, чистая прибыль - 182,1 млрд рублей, сообщалось ранее.

Валовая ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌прибыль НЛМК в прошлом году выросла более, чем вдвое и составила 211,7 млрд рублей (102,4 млрд рублей в 2022 году), прибыль от продаж составила 127,8 млрд рублей (27,6 млрд рублей в 2022 году), прибыль до налогообложения - 251,4 млрд рублей (202,1 млрд рублей годом ранее), себестоимость продаж снизилась до 487,2 млрд рублей (559,8 млрд рублей в 2022 году).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.