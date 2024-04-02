Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" назвали наиболее перспективные акции во II квартале

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты "ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для российского рынка на второй квартал 2024 года.

По их мнению, наиболее интересными для вложений во втором квартале будут акции внутренне-ориентированных секторов, таких как финансовый, IT и потребительский, а также акции компаний малой капитализации, которые продолжают дорожать быстрее рынка.

"Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующихся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно "префы" "Сургутнефтегаза", акции "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛа" и МТС. В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях, и делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах", - отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Корнилов.

Эксперты ожидают ускорения процессов редомициляции в 2024 году, что позитивно для инвесторов с точки зрения раскрытия стоимости ряда эмитентов и их возвращения к дивидендным выплатам.

Темпы роста фондового рынка, полагают они, могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки. Аналитики прогнозируют совокупную доходность индекса МосБиржи на уровне 20,4% на горизонте 12 месяцев, индекс может достичь 3670 пунктов. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 9,4%.

При этом эксперты не исключают, что в позитивном сценарии при снижении безрисковой ставки до 9,5% индекс МосБиржи через год может подняться до 4830 пунктов, а доходность составить 55,4%.

Как говорится в инвестиционной стратегии, помимо фондового рынка, инвесторам стоит присмотреться в том числе к ОФЗ с плавающим купоном: в период жесткой монетарной политики бумаги оперативно подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене, отмечают аналитики. Предпочтительны, по их оценкам, "новые" серии, размещение которых стартовало в 2020 году, так как по ним в качестве ежеквартального купона выплачивается средняя ставка денежного рынка RUONIA за соответствующий период.

Обратить внимание можно и на корпоративные облигации с плавающим купоном, а также фонды денежного рынка. Доходности корпоративных облигаций с рейтингами А/АА поднялись до порядка 15,6-16,75% годовых, что позволяет фиксировать высокую доходность на 1-3 года, подчеркивают аналитики. Фонды денежного рынка тем временем защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке.

Прогнозы основных макроэкономических показателей от "ВТБ Мои инвестиции": инфляция 6% и ключевая ставка не менее 13% на конец 2024 года; рост ВВП на 1,8% в 2024 году; средняя цена нефти марки Urals около $67 за баррель и стоимость золота $2200 за унцию на 2024 год; средний курс рубля в 2024 году - 91,2 руб./$1 и 92,8 руб./$1 - на конец года; ожидания по юаню - 12,6 рубля в среднем за 2024 год и 12,7 рубля на конец 2024 года.