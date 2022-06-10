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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Лаборатория Касперского в прошлом году нарастила выручку на 6,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совокупная выручка "Лаборатории Касперского" (неаудированная, по МСФО) по итогам 2021 года составила $752 млн, что на 6,5% превышает показатель предыдущего года, сообщила компания.

Драйверами роста стало увеличение корпоративных продаж на 19% год к году. В частности, в сегменте крупного бизнеса прирост составил 29%. Также выручку поддержал 50-процентный рост продаж решений и технологий защиты компании от самых сложных киберугроз (non-endpoint).

Кроме того, компания отметила, что ее продажи на глобальном рынке выросли больше всего в регионе META (Ближний Восток, Турция и Африка) - на 16%. В Латинской Америке рост продаж составил 11%, в Европе - 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 3%.

Продажи российского подразделения "Лаборатории Касперского" увеличились на 29% (показатель в денежном выражении не раскрывается). При этом наибольший рост компания отметила в корпоративном сегменте - он составил 40%.

"На рынке (российском - ИФ) востребованы как традиционные защитные решения для конечных устройств, так и неантивирусные технологии. Основной прирост пришелся на защиту от сложных целевых атак, специализированные решения для промышленного сегмента, сервисы информационной безопасности", - приводит компания слова управляющего директора "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Михаила Прибочего.

Лаборатория Касперского
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