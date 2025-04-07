Выручка основного юрлица "Лаборатории Касперского" в РФ в 2024 г. выросла на 17%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Лаборатория Касперского", основной операционной компании группы в России, по итогам 2024 года составила 55,94 млрд рублей, что на 17,2% выше показателя 2023 года, говорится в бухгалтерском отчете компании.

Чистая прибыль АО при этом сократилась на 30% - до 7,4 млрд рублей.

"Лаборатория Касперского" развивает решения для защиты конечных устройств и конфиденциальных данных, для сетевой и промышленной безопасности, сервисы информационной безопасности, операционную систему и др; бенефициаром группы является Евгений Касперский.

В портфель активов "Лаборатории Касперского" входят компании ООО "Фопипл" (бренд ForPeople, разработчик аналога HR-платформы германской SAP - GP OrgManager), "Новые облачные технологии" (разработчик линейки офисного ПО "МойОфис"), ООО "Ксими Про" (разработчик защиты контейнерной IT-инфраструктуры Ximi Pro).

"Новые облачные технологии" в 2024 году нарастили выручку на 7,4% - до 2 млрд рублей; компания получила чистый убыток в 1,2 млрд рублей против 5,2 млрд рублей убытка за 2023 год.