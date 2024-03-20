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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Лаборатория Касперского" заявила о шестикратном росте DDoS-атак прошедшей зимой

"Лаборатория Касперского" заявила о шестикратном росте DDoS-атак прошедшей зимой
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" заявили о шестикратном росте DDoS-атак в период с декабря по февраль прошедшей зимы по сравнению с декабрем 2022 года - февралем 2023 года.

"В ландшафте DDoS-атак происходят количественные и качественные изменения. Так, зимой 2023-2024 гг. решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали в России почти в шесть раз больше таких атак", - сообщили в пресс-службе компании. Там пояснили, что речь идет о сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Что касается качественных изменений, то атаки стали менее мощными с точки зрения пропускной способности и объёма трафика, но более массовыми, а их средняя длительность снизилась", - сказали в "Лаборатории Касперского".

Эксперты отмечают также изменения в тактике атакующих. "Ранее они часто могли атаковать один ресурс разными способами продолжительное время, что существенно снижало скорость его загрузки для пользователя, однако он по-прежнему мог оставаться доступным. Сейчас же атакующие стараются не тратить много времени на один ресурс, а перебирают сайты одной и той же компании", - сообщили в пресс-службе.

Лаборатория Касперского
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