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"Лаборатория Касперского" нарастила до 87% долю в разработчике аналога HR-системы от SAP

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" получила 87,2% в ООО "Фопипл" (бренд ForPeople, разработчик аналога HR-платформы германской SAP - GP OrgManager), следует из данных ЕГРЮЛ.

"Лаборатория Касперского" впервые вошла в капитал ООО "Фопипл" в сентябре 2022 года, купив 49% компании у ее основателей Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова, а в августе 2023 года довела свою долю до 55%.

По данным ЕГРЮЛ, 14 сентября 2023 года ООО "Группа компаний Касперского" стало владельцем 83,2% ООО "Фопипл", еще 4% получило АО "Лаборатория Касперского". Оставшиеся 12,8% сохранил Михаил Гуренков.

"Мы продолжаем инвестировать в проект, так как понимаем, насколько критичными становятся HR-технологии для бизнеса. "Лаборатория Касперского" обладает большим опытом в построении и масштабировании технологических решений, при этом у нас есть экспертиза в глобальных HR-практиках и процессах. Наша цель - создание HR-платформы нового поколения для российского рынка, а в дальнейшем - и для зарубежных рынков", - пояснили "Интерфаксу" цель сделки в "Лаборатории Касперского".

ООО "Фопипл" зарегистрировано в ноябре 2019 года. Компания является разработчиком решения GP OrgManager - платформы, которая обеспечивает цифровизацию организационного управления и является основой для управления человеческим капиталом, сказано на сайте компании.

Компания - резидент "Сколково", ее продукты входят в реестр отечественного ПО, указано на ее сайте.

По итогам 2022 года выручка от продаж компании составила 28,1 млн рублей, чистый убыток - 47,1 млн рублей.

Лаборатория Касперского SAP Сколково ForPeople Анастасия Панасюк Михаил Гуренков
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