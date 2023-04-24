Годовая выручка разработчика ПО "МойОфис" выросла почти в 4 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик линейки офисного ПО "МойОфис") в 2022 году выросла до 3,3 млрд рублей с 841 млн рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Минувший 2022 год был сложным, российский рынок впервые в своей истории столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением и уходом западных вендоров, которое привело к резкому росту популярности отечественных ИТ-продуктов, что в свою очередь стало вызовом как для потребителей, так и для производителей", - сказал через пресс-службу гендиректор "МойОфис" Павел Калякин.

За счет такого роста бизнеса компания впервые стала прибыльной - чистая прибыль НОТ по итогам прошлого года составила 386 млн рублей против убытка в 1,4 млрд рублей в 2021 году.

Из финансовой отчетности компании следует, что в 2022 году значительно выросли не только ее доходы, но и расходы. Так, коммерческие расходы НОТ выросли до 1,7 млрд рублей с 497 млн рублей годом ранее, а управленческие - до 519 млн рублей с 296 млн рублей в 2021 году.

Калякин подчеркнул, что в прошлом году компания приняла в штат более 400 новых сотрудников и открыла офис в Самаре. При этом НОТ выпустила 4 крупных обновления своих офисных решений, а также занималась разработкой нового решения - цифровое рабочее пространство Squadus (его продажи были начаты в апреле текущего года - ИФ).

"Новые облачные технологии" зарегистрированы в 2013 году, компания является разработчиком пакета офисного ПО "МойОфис", почтового клиента "МойОфис Почта", облачного решения для совместной работы с документами "МойОфис Частное облако" и ряда других продуктов. Компания позиционирует свои продукты, прежде всего, как решения для корпоративных заказчиков.

В 2019 году в капитал НОТ вошла "Лаборатория Касперского", получив 29,5%, в 2020 году нарастила долю до 47%, а к настоящему времени увеличила до 63,8%.