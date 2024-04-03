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Gunvor в 2023 году сократил чистую прибыль почти вдвое, до $1,25 млрд

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group Ltd. за 2023 год получил чистую прибыль после уплаты налогов в размере $1,252 млрд, сообщается в его отчетности.

Хотя этот результат стал вторым по величине в истории компании, он оказался почти вдвое ниже рекордной прибыли в $2,36 млрд, зафиксированной в 2022 году, что обусловлено снижением цен на энергоносители.

"Рыночные условия были в целом менее благоприятными для торговли сырьевыми товарами, чем в предыдущем году", - отмечается в сообщении компании.

Выручка Gunvor снизилась в 2023 году до $127 млрд по сравнению со $150 млрд годом ранее. При этом объем торговли сырьем увеличился до 177 млн тонн со 165 млн тонн.

Gunvor является одним из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа. На конец прошлого года компания оценивала свой акционерный капитал примерно в $6,157 млрд. У Gunvor нет сторонних акционеров: гендиректору компании Торбьорну Торнквисту принадлежит 84,2% акций, остальные бумаги используются для поощрения сотрудников компании.

Gunvor Торбьорн Торнквист Швейцария
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