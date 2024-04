Dow Jones снизился 3-й день подряд, S&P 500 и Nasdaq завершили среду в плюсе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, в то время как Dow Jones снизился по итогам третьей сессии подряд.

Борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) по итогам торгов упала на 8,2%, что стало самым значительным снижением среди компонентов Dow Jones. Подразделение компании по производству чипов на заказ - Intel Foundry - зафиксировало в 2023 году операционный убыток в размере $7 млрд против $5,2 млрд годом ранее.

В число лидеров падения вошли также акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 3,1% и 2,75% соответственно.

Кроме того, опустилась стоимость Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, McDonald's Corp. (SPB: MCD) - на 0,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,7%, Coca-Cola Co. (SPB: KO), Visa Inc. (SPB: V) - на 0,5%.

В то же время бумаги Acuity Brands (SPB: AYI) подорожали на 1,1%. Компания, занимающаяся решениями для освещения и управления зданиями, во втором финквартале (декабрь-февраль) получила выручку ниже ожиданий аналитиков, однако скорректированная прибыль превзошла прогноз.

Cal-Maine Foods (SPB: CALM) в третьем финквартале (завершился 2 марта) сократила чистую прибыль в 2,2 раза из-за существенного снижения цен на яйца, однако результат превзошел консенсус-прогноз. Котировки акций крупнейшего в США производителя и дистрибьютора яиц выросли на 3,6%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 1,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%.

Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 43,1 пункта (на 0,11%) и составил 39127,14 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 5,68 пункта (на 0,11%) - до 5211,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 37,01 пункта (на 0,23%) и достиг 16277,46 пункта.