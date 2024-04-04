Авиакомпания "Аврора" в 2023 году увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Аврора" (Южно-Сахалинск, крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза относительно 2022 года – до 3,449 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 18,1% и достигла 25,653 млрд рублей.

Показатели выручки и прибыли стали максимальными за все время работы компании, образованной в 2013 году. Предыдущий максимум по доходам был зафиксирован в 2019 году (21,8 млрд рублей), по чистой прибыли – в 2022 году (1,988 млрд рублей).

Себестоимость в 2023 году увеличилась на 16,1% до 23,3 млрд рублей, валовая прибыль – на 42,2% до 2,35 млрд рублей.

Согласно материалам, влияние на финансовый результат оказали прочие доходы в размере 5,8 млрд рублей, показавшие рост в 2,3 раза, прочие расходы в 2,45 млрд рублей (рост в 3,5 раза), а также управленческие расходы, которые достигли более 1,35 млрд рублей (рост на 16,7%).

По данным компании, в 2023 году перевезено 1 млн 348,2 тыс. пассажиров, что на 16% больше, чем в 2022 году.

"Аврора" является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке, базируется в аэропорту Южно-Сахалинска. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний", "Якутии", "Полярных авиалиний", "Камчатского авиапредприятия", "ЧукотАвиа".