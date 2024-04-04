Внешнеторговый дефицит США в феврале неожиданно вырос до $68,9 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 1,9% к январю и составил $68,9 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $67,6 млрд, а не $67,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали сокращение до $67,3 млрд с объявленного ранее январского уровня.

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