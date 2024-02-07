Внешнеторговый дефицит США в декабре вырос на 0,5%, до $62,2 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, как было объявлено ранее.

Объем экспорта в декабре увеличился на 1,5%, до $258,2 млрд. Экспорт товаров повысился на $3,1 млрд, до $171,2 млрд, в том числе поставки промышленных товаров за рубеж увеличились на $3,3 млрд, потребительских товаров - на $700 млн, продуктов питания и напитков - также на $700 млн. Экспорт услуг вырос на $800 млн, до $87 млрд.

Объем американского импорта в декабре повысился на 1,3%, до $320,4 млрд. Импорт товаров вырос на $3,8 млрд, до $260,3 млрд, услуг - на $500 млн, до $60,1 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце повысился на $700 млн - до $89,1 млрд, в то время как профицит в сфере услуг увеличился на $400 млн, до $26,9 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем составил $22,8 млрд, с Европейским союзом - $17,6 млрд, c Мексикой - $13,7 млрд, c Вьетнамом - $10 млрд. Тем временем в торговых отношениях со странами Южной и Центральной Америки профицит составил $4,7 млрд, с Нидерландами - $4,4 млрд, с Великобританией - $1,9 млрд, с Австралией - $1,9 млрд, с Гонконгом - $1,6 млрд.

За 2023 год размер внешнеторгового дефицита США сократился на 18,7%, до $177,8 млрд. Экспорт вырос в минувшем году на 1,2%, в то время как импорт снизился на 3,6%.