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Лесопромышленники попросили о субсидировании кредитов и приоритетных ж/д перевозках

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Возможность субсидирования компаниям лесопромышленного комплекса РФ кредитов, привлеченных на инвестиционные цели, обсуждалась на заседании Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России с участием вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами встречи.

О проведении заседания в четверг сообщило министерство, указав, что на нем обсуждалось создание условий для инвестиций в отрасли и "технологический суверенитет целлюлозно-бумажной промышленности".

Для стимулирования инвестиций компании отрасли предлагают правительству рассмотреть вопрос о субсидировании кредитов с плавающей ставкой, привлеченных до февраля 2022 года. Размер субсидирования процентной ставки, по мнению участников заседания, мог бы составить 70% от ключевой ставки ЦБ РФ.

В части поддержки целлюлозно-бумажной промышленности предлагается распространить на нее действие льготных кредитов, предоставляемых предприятиям РФ на производство приоритетной продукции (регулируется постановлением правительства РФ №295 от февраля 2023 года). Обсуждалось также выведение продукции ЦБП, в частности, бумаги, из-под действия привязанной к курсу экспортной пошлины.

Предприятия ЛПК в рамках встречи с Мантуровым в очередной раз попросили рассмотреть вопрос о предоставлении продукции леспрома приоритетного доступа к перевозкам по сети РЖД в рамках временных правил.

На заседании также поднимался вопрос о переработке древесных отходов, часть из которых компании сейчас вынуждены складировать из-за отсутствия рынка сбыта продукции из них (прежде всего, пеллет). Лесозаготовители просят временно, до 2026 года, не штрафовать их за хранение таких отходов на делянках.

Минпромторг
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