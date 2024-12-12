В России внутренний спрос на продукцию лесной промышленности вырос почти на четверть

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Внутреннее потребление товаров лесопромышленного комплекса (с учетом импорта) в январе-октябре 2024 года выросло почти на 25% в годовом исчислении и составило 2,68 трлн рублей, сообщил через пресс-службу замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Объем производства продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в стране за 10 месяцев оценивается министерством в 3 трлн рублей, что на 22% больше чем за аналогичный период прошлого года.

"В частности, за 10 месяцев текущего года увеличился объём отгрузки бумаги и бумажных изделий на 22% (1,3 трлн рублей)", - отметил Бочаров.

Как сообщил Минпромторг, Бочаров выступил на VIII Международной конференции "Целлюлозно-бумажная промышленность России - новые реалии, новые возможности" в Стамбуле, где обсуждалась "адаптация отрасли к новым реалиям и сотрудничество с международными рынками стран БРИКС, АСЕАН, Ближнего Востока и ЕАЭС".

По данным Росстата, производство бумаги и картона в стране в январе-октябре составило 7,82 млн тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее, целлюлозы - 7,08 млн тонн (снижение на 0,1% в годовом выражении). Выпуск пиломатериалов за 10 месяцев вырос 0,2%, до 23,9 млн куб. м, фанеры - на 4,7%, до 2,84 млн куб. м, древесно-стружечных плит (ДСП) на 24,6%, до 11,9 млн куб. м, древесно-волокнистых плит (ДВП) - на 3,9%, до 590 млн кв. м. Производство пеллет уменьшилось в годовом сравнении на 22,2% - до 869 тысяч тонн.