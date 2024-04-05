РЖД готовы стимулировать поставку "биржевых" грузов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово стимулировать поставку "биржевых" грузов, не исключает приоритизации таких перевозок, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"По нашему мнению, перевозка биржевых товаров, в том числе нефтепродуктов, угля, леса - то, чем сегодня уже через биржу торгуют - конечно, должна поддерживаться", - сказал он.

По словам Шило, благодаря тому, что РЖД вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей сформировали оператора товарной поставки, участники биржевых операций сегодня могут видеть зоны для оптимизации. То есть видны все простои, идут автоматические расчеты через систему клиринга между покупателем и продавцом, штрафы выплачиваются в автоматическом режиме, и исчезает необходимость большого числа посредников в покупке биржевого товара, пояснил он.

"Поэтому, когда мы говорим про приход, например, угля на биржу и поставку его потом по железной дороге, то нам бы хотелось стимулировать такие поставки, возможно, (обеспечить уровень - ИФ) какой-то их даже приоритизации. Потому что это точно давало бы хороший экономический эффект для страны в целом", - отметил Шило.

По его словам, сегодня много нерациональных поставок угля, которые связаны с тем, что полная цепочка поставок не всегда прозрачна из-за большого количества участников.

"Например, по Кузбассу сейчас угольные компании выигрывают тендеры у "Дальневосточной генерирующей компании" на поставку угля. То есть мы там 4 тысяч км везем уголь для Хабаровской ТЭЦ, хотя там рядом есть свои угольные поставщики, но они вместо этого едут на экспорт. Объем поставок из Кузбасса на внутренний рынок ДФО за I квартал вырос на 47%, это точно нерациональная перевозка. Если взять просто железнодорожный тариф, то он выше там в три раза по сравнению с поставкой по железной дороге от ближайшего месторождения. В конечном итоге это где-то ложится на конечного потребителя", - пояснил Шило.

"Посмотреть всю цепочку можно было бы, если бы коллеги использовали биржевые поставки и использовали сервис оператора товарной поставки, видели бы все составляющие - цены предоставления вагонов, железнодорожный тариф, дополнительные платежи с точки зрения штрафов и саму цену покупаемого угля. Мне кажется, что было бы для экономики страны больше плюсов, если бы мы все вместе стимулировали такие перевозки", - заключил он.