Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

РЖД готовы стимулировать поставку "биржевых" грузов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово стимулировать поставку "биржевых" грузов, не исключает приоритизации таких перевозок, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"По нашему мнению, перевозка биржевых товаров, в том числе нефтепродуктов, угля, леса - то, чем сегодня уже через биржу торгуют - конечно, должна поддерживаться", - сказал он.

По словам Шило, благодаря тому, что РЖД вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей сформировали оператора товарной поставки, участники биржевых операций сегодня могут видеть зоны для оптимизации. То есть видны все простои, идут автоматические расчеты через систему клиринга между покупателем и продавцом, штрафы выплачиваются в автоматическом режиме, и исчезает необходимость большого числа посредников в покупке биржевого товара, пояснил он.

"Поэтому, когда мы говорим про приход, например, угля на биржу и поставку его потом по железной дороге, то нам бы хотелось стимулировать такие поставки, возможно, (обеспечить уровень - ИФ) какой-то их даже приоритизации. Потому что это точно давало бы хороший экономический эффект для страны в целом", - отметил Шило.

По его словам, сегодня много нерациональных поставок угля, которые связаны с тем, что полная цепочка поставок не всегда прозрачна из-за большого количества участников.

"Например, по Кузбассу сейчас угольные компании выигрывают тендеры у "Дальневосточной генерирующей компании" на поставку угля. То есть мы там 4 тысяч км везем уголь для Хабаровской ТЭЦ, хотя там рядом есть свои угольные поставщики, но они вместо этого едут на экспорт. Объем поставок из Кузбасса на внутренний рынок ДФО за I квартал вырос на 47%, это точно нерациональная перевозка. Если взять просто железнодорожный тариф, то он выше там в три раза по сравнению с поставкой по железной дороге от ближайшего месторождения. В конечном итоге это где-то ложится на конечного потребителя", - пояснил Шило.

"Посмотреть всю цепочку можно было бы, если бы коллеги использовали биржевые поставки и использовали сервис оператора товарной поставки, видели бы все составляющие - цены предоставления вагонов, железнодорожный тариф, дополнительные платежи с точки зрения штрафов и саму цену покупаемого угля. Мне кажется, что было бы для экономики страны больше плюсов, если бы мы все вместе стимулировали такие перевозки", - заключил он.

Алексей Шило ДФО Кузбасс РЖД Хабаровск СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

Подразделение Coca-Cola в РФ в 2023 г. увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Глава структурного подразделения "Лукойла" арестован по обвинению в коррупции

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });