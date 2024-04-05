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РЖД готовы увеличить перевозку нефти на восток после ввода НПС Транснефти в Ачинске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово увеличить транспортировку нефти в восточном направлении после ввода ПАО "Транснефть" нефтеперекачивающей станции (НПС) в Ачинске, также готовы к увеличению транспортировки нефтепродуктов, заявил журналистам заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.

Его спросили, будут ли РЖД увеличивать поставки нефти на восток после ввода НПС "Транснефти", и согласованы ли объемы поставок и вопросы по тарифам.

"Что касается тарифной системы, она у нас достаточно прозрачная, предсказуемая и долгосрочная. Что касается предоставления дополнительных преференций в направлении Восточного полигона, мы их точно сегодня не предусматриваем по одной простой причине: объем предъявляемых грузов в восточном направлении и без скидок сегодня достаточно большой. Нет необходимости дополнительно стимулировать перевозки грузов для того, чтобы загрузить инфраструктуру - она на самом деле перегружена. Готовы ли мы с точки зрения точек примыкания? Да, готовы. Готовы ли мы этот объем везти? При действующих решениях, которые в марте были приняты по приоритизации перевозок нефтяных грузов, мы готовы. Если для страны нужно будет больше вывезти нефтепродуктов, то мы точно готовы будем это обеспечить. В таком случае другим грузам, менее социально значимым, придется подвинуться", - ответил он.

Алексей Шило РЖД Транснефть Ачинск Восточный полигон
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