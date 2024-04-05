Связанная с бизнесом Авдоляна компания "Тунгусский уголь" зарегистрирована в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрировано ООО "Тунгусский уголь", которое будет заниматься добычей угля, говорится в ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована 1 апреля по тому же адресу в Москве, где "прописаны" некоторые эльгинские активы Альберта Авдоляна и его партнеров. Кроме того, новой структурой руководит Вадим Бугаев, возглавляющий также ряд компаний Авдоляна. Владельцы нового ООО в ЕГРЮЛ не указаны.

Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей.

В пресс-службе бизнесмена пока не комментируют создание новой структуры.

Название "Тунгусский уголь" созвучно с крупнейшим в мире по залежам углей Тунгусским угольным бассейном, располагающимся в трех регионах (Красноярский край, Якутия, Иркутская область). Запасы угля составляют порядка 2,299 трлн тонн.

Эльгинский угольный проект включает в себя Эльгинское месторождение, строящуюся Тихоокеанскую железную дорогу от него к порту "Эльга" в районе мыса Манорский на берегу Охотского моря в Хабаровском крае.

Эльгинское месторождение – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Тихоокеанская железная дорога строится для вывоза угля через морской терминал "Порт Эльга" мощностью 30 млн тонн в год с последующим увеличением до 50 млн тонн в год. Capex порта – 137 млрд рублей (данные на сентябрь 2023 года). Ввод объектов запланирован на 2024-2025 годы.