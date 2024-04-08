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Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа в понедельник начнет торги позже

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в понедельник начнет торги с задержкой почти на полтора часа - в 12:25.

Обычно торги на СПбМТСБ начинаются в 11:00. Однако, в понедельник утром примерно в 10:30 биржа на своем сайте опубликовала сообщение, что начало торгов в товарных секциях "перенесено на более позднее время".

"О времени начала торгов и о новом расписании будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причинённые неудобства, вызванные техническим сбоем", - говорилось в утренней информации.

Через некоторое время СПбМТСБ разместила сообщение, согласно которому торги в товарных секциях в режиме "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя" начнутся в 12 часов 25 минут. "О расписании торгов будет сообщено дополнительно", - сообщает биржа.

СПбМТСБ Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа
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