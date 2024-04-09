BP в I квартале спрогнозировала рост производства в upstream-сегменте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc ожидает увеличения производства в сегменте upstream по итогам первого квартала по сравнению с октябрем-декабрем 2023 года, говорится в ее сообщении.

В подсегменте газа и низкоуглеродной энергетики при этом ожидается небольшое увеличение производства, в нефтяном подсегменте - просто увеличение.

Динамика отпускных цен в первом квартале окажет негативное влияние на финансовые показатели газово-низкоуглеродного подсегмента в размере $200-400 млн, нефтяного - $300-600 млн. В первом также прогнозируется негативный эффект от ослабления египетского фунта в размере около $200 млн.

Средняя стоимость Brent в январе-марте снизилась до $83,16 за баррель с $84,34 за баррель в четвертом квартале прошлого года, газ подешевел до $2,25 c $2,88 за 1 млн BTU, отметила BP.

Чистый долг компании в минувшем квартале увеличился, по ее оценкам.

Публикация результатов BP за первый квартал ожидается 7 мая.