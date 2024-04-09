Поправки о подтверждении нулевого НДС при международных перевозках прошли II чтение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU -

РОССИЯ-НДС-ЭКСПОРТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

04/09/2024 3:04:57 PM MSK

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Законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС при международных перевозках принят во II чтении

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдума приняла в во втором чтении законопроект, который упрощает процедуру подтверждения обоснованности применения нулевого НДС при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, исключается требование о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах.

Правительство внесло этот законопроект (№ 558768-8) в палату в конце февраля.

"Вместо представления в бумажном виде перевозочных и прочих документов необходимо будет подтверждение экспорта, где стоит штамп налогового органа. Мы переходим на реестровую модель представления документов, когда налогоплательщик в ФНС будет направлять реестр документов и потом ФНС из этого реестра, при проведении камеральных проверок, будет осуществлять выборочный контроль тех или иных подтверждающих документов. Сам факт подтверждения оказания транспортно-экспедиционных услуг при экспорте будет осуществлен на основании данных, которые будут в автоматическом режиме передаваться из ФТС России в ФНС России", - раскрывал суть законопроекта замминистра финансов Алексей Сазанов.

Предлагаемый законопроектом порядок подтверждения нулевой ставки НДС предлагается применять за налоговые периоды, начиная с 1 апреля 2025 года.