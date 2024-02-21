В Думу внесен проект об упрощении подтверждения нулевого НДС при международных автоперевозках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает процедуру подтверждения обоснованности применения нулевого НДС при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом. Будет исключено требование о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах.

Документ (№558768-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Упрощается процедура подтверждения налогоплательщиками обоснованности применения налоговой ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки товаров автомобильным транспортом", - говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается возможность представления в налоговый орган реестра сведений из перевозочных документов без отметок таможенных органов. "С 1 апреля 2025 г. в налоговые органы будет представляться реестр сведений из перевозочных документов при оказании транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и контейнеров, а также при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом. Представлять копии документов с отметками таможенных органов больше не потребуется", - говорится в сообщении Минфина.