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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Комитет Думы поддержал упрощение подтверждения нулевого НДС при международных перевозках

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру подтверждения обоснованности применения нулевого НДС при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как сказал депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов, будет исключено требование о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах.

"Вместо представления в бумажном виде перевозочных и прочих документов необходимо будет подтверждение экспорта, где стоит штамп налогового органа. Мы переходим на реестровую модель представления документов, когда налогоплательщик в ФНС будет направлять реестр документов и потом ФНС из этого реестра, при проведении камеральных проверок, будет осуществлять выборочный контроль тех или иных подтверждающих документов. Сам факт подтверждения оказания транспортно-экспедиционных услуг при экспорте будет осуществлен на основании данных, которые будут в автоматическом режиме передаваться из ФТС России в ФНС России", - сказал Сазанов.

Законопроект № 558768-8 правительство внесло в парламент в конце февраля.

Предлагаемый законопроектом порядок подтверждения нулевой ставки НДС предлагается применять за налоговые периоды, начиная с 1 апреля 2025 года.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании 13 марта.

Алексей Сазанов ФНС НДС правительство Госдума ФТС Минфин
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