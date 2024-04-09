Елена Михайлова из "Газпрома" возглавила "Холдинговую компанию "Горская"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "Горская" зарегистрировано во вторник в Москве, сообщается в ЕГРЮЛ.

Компанию возглавила Елена Михайлова, ранее занимавшая должность начальника департамента по управлению активами (105) "Газпрома".

Уставный капитал нового АО составляет 10 млн рублей. Указан пока что единственный вид деятельности - "деятельность холдинговых компаний". Учредители АО не названы.

Ранее "Газпром" сообщал, что Михайлова возглавит проект развития территории "Горская", создание всесезонного морского города-курорта, туристического хаба - спутника Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, стоимость реализации проекта всесезонного морского курорта "Горская" ("Санкт-Петербург Марина") оценивается в 210 млрд рублей. В том числе 165 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств инвестора, 45 млрд рублей на создание инфраструктуры - за счет средств федерального и городского бюджета. Концепция туристического кластера разработана вместе с "Газпромом".

Первый этап реализации проекта подразумевает строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов, его планируется завершить в 2026 году. Также появятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

Второй этап рассчитан на 2026-2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 га планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный клуб, искусственный тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов, лодж-отель, спортивные площадки, лыжню, беговые и велодорожки, объекты познавательного туризма, в их составе историческую верфь "Полтава", комплекс киностудии "Газпром-Медиа" с тематическим парком.

Также в "Горской" появятся круглогодичный бассейн, всесезонный SPA-отель, водные аттракционы, гостиничные кварталы различных классов с совокупным номерным фондом не менее 6,7 тыс. номеров, образовательный центр, включая детские исследовательские лаборатории, секции.

Ожидается, что проект окупится за 15 лет, создаст порядка 7 тыс. рабочих мест, будет привлекать около 1,3 млн туристов в год. Полностью проект планируется запустить в 2029-2030 годах.