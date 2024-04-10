Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил подъем на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent поднялась к $89,8 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, лидируют в росте акции "Норникеля" на фоне дорожающих металлов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3424,25 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1159,22 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 93,13 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+2%), ПАО "Полюс" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "ТКС Холдинг" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду после закрытия основной сессии МосБиржи будут опубликованы данные по инфляции в России в марте. По последним данным, потребительская инфляция на неделе c 26 марта по 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, немного ускорившись c 7,61% неделей ранее. Инфляция не выказывает явного замедления по сравнению с предыдущими месяцами (+7,7% г/г в феврале после +7,4% в январе), что не подогревает надежды на снижение ключевой ставки Банком России в ближайшей перспективе.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что в среду на рынке акций диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи может сохранить актуальность. "По-прежнему пока не видим сильных рыночных рисков для сценария развития роста в апреле, ждем, скорее, постепенного улучшения спроса на российские акции", - отмечает аналитик.

Накануне ослаблению импульса к росту способствовали некоторое ухудшение внешнего фона, в частности, неспособность нефти марки Brent "с ходу" закрепиться выше $90 за баррель. На рынок акций оказали давление накопленная перегретость после уверенного роста первых дней апреля и близость технической зоны сопротивления, расположенной в районе 3435-3440 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

Рост цен на металлы (никель, платина, палладий) ведет к улучшению видов на финансовые показатели "Норникеля", причем выход акций ГМК выше технически значимого уровня 155 руб. привел к закрытию "коротких" позиций и усилению движения. В результате ближайшая тактическая цель по акциям "Норникеля" - 160 руб. - оказалась достигнута раньше ожиданий. И теперь уровень 160 руб. уже будет выступать поддержкой, полагает Локтюхов.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,02-0,3%: просел Dow Jones (-0,02%), подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,3%).

Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией в среду (15:30 по московскому времени) данных Минтруда США о динамике потребительских цен в марте, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 50,8% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1%).

Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с парламентскими выборами в стране.

Цены производителей в Японии в марте выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,6% месяцем ранее, сообщил в среду Банк Японии. Мартовские темпы подъема цен стали максимальными с октября.

В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $89,77 за баррель (+0,4% и -1,1% накануне), майская цена WTI - $85,59 за баррель (+0,4% и -1,4% во вторник).

Снижению цен на нефть во вторник способствовали ожидания возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

Внимание рынка в среду направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по московскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, на 3,034 млн баррелей.