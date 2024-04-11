КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) возобновил отгрузки нефти на морском терминале после планового 72-часового технического обслуживания. Об этом говорится в телеграм-канале консорциума.

КТК проводит 72-часовые остановки на техобслуживание не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с министерством энергетики Республики Казахстан.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия – с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год – более 70 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.