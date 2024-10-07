Highland Gold продает Дарасунский рудник в Забайкалье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группа Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова продает Дарасунский рудник в Забайкалье.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, сделка по продаже ООО "Талатуйское", которое владеет лицензиями на разработку Талатуйского и Дарасунского месторождений, в стадии реализации. Базовая документация подписана.

Покупателем является компания ООО "Восточный проект" (также участником сделки выступает АО "АТТ Групп"), контролирующий участник которого - Юрий Титаренко. Он также является акционером группы "Кастор", одно из основных направлений деятельности которой - оказание транспортно-экспедиционных услуг компаниям горнорудного, нефтегазового и нефтесервисного комплекса.

"В случае закрытия сделки Highland Gold в течение шести месяцев будет оказывать необходимую поддержку для обеспечения непрерывной работы предприятия и максимально бесшовной передачи бизнес-процессов", - отметили в компании.

Глава поселка Вершино-Дарасунский Александр Окладников заявил региональному порталу "Чита.Ру", что новый собственник не планирует сокращать сотрудников и увольнять директора предприятия.

Сейчас производительность золотоизвлекательной фабрики Дарасунского рудника составляет 300 тысяч тонн руды в год. Основной источник руды с момента консервации подземных выработок - карьер Талатуй. В отчетности предприятия говорится, что за 2023 год на Талатуйском месторождении добыто 104 тысячи тонн руды, переработка на Дарасунской фабрике достигла 256 тысяч тонн, произведено почти 0,5 тонны золота.

По информации портала "Чита.Ру", по шахтам планы предприятия не изменились, они будут законсервированы до 2028 года. За это время планируется переоценить запасы и подготовить ТЭО их переработки.