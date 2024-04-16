Курс доллара на "Мосбирже" поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Курсы доллара США, евро и китайского юаня заметно укрепились на "Московской бирже" во вторник; доллар при этом обновил максимум с конца октября 2023 года. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть.

К 19:00 доллар подорожал на 67 копеек, до 94,42 рубля, превысив 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года. Евро к этому времени дорожал на 40,75 копейки, до 100,24 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 55,19 копейки, до 97,04 рубля. Юань подорожал на 9,3 копейки - до 12,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам торгов вторника на общемировом снижении интереса к рисковым активам на ожиданиях, что Федеральная резервная система будет сохранять высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, из-за сильных статданных по экономике США и на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Израильские военные сообщили, что в сторону Израиля было выпущено около 350 дронов и ракет.

ФРС США может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал зампред Федрезерва Филип Джефферсон. Он указал на недавнее ускорение темпов роста потребительских цен и увеличение числа рабочих мест. По его мнению, это сигнализирует о силе американской экономики, несмотря на высокие процентные ставки.

Индекс потребительских цен в Штатах в марте вырос до 3,5% с 3,2% в феврале, а количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 303 тысячи, максимальными темпами за последние десять месяцев.

Ранее инвесторы ожидали, что Федрезерв начнет снижать ставки в июне и понизит их трижды в течение 2024 года. Теперь консенсус-прогноз предусматривает начало снижения в сентябре.

Уровень денежно-кредитных условий в России достаточен для постепенного замедления инфляции, но он не обеспечит быстрое течение этого процесса, между тем, считают аналитики Банка России.

"Динамика и факторы роста потребительских цен косвенно указывают на умеренную жесткость денежно-кредитных условий, несмотря на высокие номинальные процентные ставки. Такая жесткость достаточна для постепенного замедления роста цен, но не обеспечит ее быстрое замедление", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Аналитики ЦБ отмечают, что происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, который в краткосрочной перспективе может опережать возможности расширения предложения. В этих условиях может наблюдаться выраженная инерция текущего повышенного роста цен.

Снижение инфляционного давления носит постепенный характер и потребует сохранения жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, отмечает департамент ЦБ.

Международный валютный фонд повысил оценку динамики российской экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%, ожидавшихся им в январе. Обновленный прогноз приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, April 2024: Steady but Slow: Resilience amid Divergence).

Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0-2,0%). Первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно допустил, что оценка Минэкономразвития может быть повышена на несколько десятых процентного пункта. По графику Минэкономразвития должно представить обновленный трехлетний макропрогноз в апреле. ЦБ обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ также повысил свою оценку роста российской экономики в 2025 году - до 1,8% с 1,1%.

МВФ ожидает снижение средней цены нефти в 2024 году на 2,5% (ранее на 2,3%), до $78,61 за баррель, в 2025 году снижение, по его оценке, ускорится до 6,3% (ранее прогнозировалось снижение на 4,8%), до $73,68 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник доллар превысил отметку 94 рубля впервые с октября 2023 года, так как российская валюта попала под давление нескольких факторов. "Во-первых, с 5 апреля резко сократились чистые продажи валюты на рынке Центробанком. Во-вторых, в свете переоценки сроков снижения ставок в США и геополитического обострения на Ближнем востоке значительно усилился сам доллар к остальным валютам. Индекс доллара DXY ушел за 106 пунктов, обновив максимумы с осени прошлого года", - говорит Бахтин.

"Кроме того, возможно воздействие спекулятивно настроенных участников рынка, предполагающих отмену нормативов обязательной репатриации валюты для экспортеров с конца апреля. Между тем, такой сценарий видится маловероятным, поскольку будет сопряжен с резким ростом волатильности. Поддержкой рублю служат жесткая ДКП и высокие цены на нефть, установившиеся с марта. Краткосрочно пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 93-95 рублей/$1", - отмечает также Бахтин.

"Ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия). В подобной ситуации, вероятно, одним из факторов давления на рубль выступают сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители. Ближе к концу апреля рублю, вероятно, помогут стабилизироваться налоговые платежи, однако далее важное значение будет иметь решение о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Если требования об обязательной продаже не будут пролонгированы, давление на российскую валюту усилится, и доллар попытается закрепиться выше 95 руб. Если указ останется в силе, можно ожидать консолидацию пары "доллар-рубль" в диапазоне 93-95 рублей/$1. Не исключено, что требования будут пролонгированы с рядом корректировок, что создаст нейтральный эффект для валютного рынка. Отметим, что ослабление рубля в преддверии опорного заседания ЦБ сводит к нулю и без того незначительную вероятность смягчающих сигналов в риторике регулятора", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть колеблются от слабого плюса к минусу вечером во вторник. К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,07%, до $90,04 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,02%, до $85,38 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил Axios.

При этом трейдеры надеются, что позиция Белого дома, выступающего против израильского контрудара, поможет в деэскалации конфликта, пишет MarketWatch.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 48,51 копейки, до 94,0742 рубля, и увеличил курс евро на 14,07 копейки, до 99,9341 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник вырос на 45,36 копейки по отношению к понедельнику и составил 94,0191 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 49,05 копейки, до 94,093 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 075,236 млн, из которых $315,795 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $759,441 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 2,86 копейки, до 99,8136 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 25,08 копейки, до 99,9854 рубля. Объем торгов евро составил 453,126 млн евро, из которых 115,367 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 337,759 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 16 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 810 млрд рублей (при лимите 2 трлн 810 млрд рублей и спросе 3 трлн 163,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 апреля, банки разместили 2 трлн 570 млрд рублей (при лимите 2 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 809,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 апреля упала на 9 базисных пунктов - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались во вторник на прежнем уровне - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 1 базисный пункт, до 15,8% годовых.