Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали по итогам торгов во вторник вслед за распродажей на рынках акций Азии и США, обусловленной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 1,53% и составил 498,21 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,8%, германский DAX - 1,44%, французский CAC 40 - 1,44%, итальянский FTSE MIB - 1,65%, испанский IBEX 35 - 1,5%.

Инвесторы также оценивали статданные.

Уровень безработицы в Великобритании в декабре-феврале вырос до 4,2% по сравнению с 3,9% в предшествующие три месяца, сообщило британское Национальное статистическое управление (ONS). Рынок в среднем ожидал 4%, пишет Trading Economics.

Оптовые цены в Германии в марте упали на 3% в годовом выражении, по данным статуправления страны. Снижение было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд. Относительно февраля цены выросли на 0,2% при прогнозировавшемся аналитиками повышении на 0,1%.

Индекс доверия инвесторов и аналитиков к германской экономике, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле обновил максимум с февраля 2022 года. Значение индикатора составило 42,9 пункта по сравнению с 31,7 пункта в марте.

Котировки акций DS Smith снизились на 4% на новости о том, что американская International Paper Co. достигла соглашения о покупке британского производителя упаковочных материалов за 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,22 млрд). Сделка будет полностью оплачена акциями. После ее закрытия акционерам DS Smith будет принадлежать 33,7% объединенной компании, акционерам International Paper - 66,3%.

Цена бумаг крупнейших нефтепроизводителей региона также опустилась: BP Plc - на 2,2%, Shell - на 1,7%, TotalEnergies - на 1,5%.

Кроме того, подешевели акции автомобильных компаний, включая Bayerische Motoren Werke AG и Stellantis - на 3%, Daimler Truck и Porsche Automobil Holding - на 2%, Mercedes-Benz - на 2,1%, Renault - на 3,9%.

Также снизились котировки бумаг представителей полупроводниковой отрасли, в том числе Infineon Technologies - на 0,8%, STMicroelectronics - на 2,1%, ASM International - на 0,4%.

Существенно потеряли в цене акции сталепроизводителей ArcelorMittal и Thyssenkrupp - 6,9% и 5,7% соответственно.

Капитализация adidas снизилась на 1%. После закрытия рынка производитель спортивной экипировки предварительно отчитался о росте выручки в первом квартале на 4%, до 5,46 млрд евро, операционной прибыли - до 336 млн евро с 60 млн евро годом ранее. Компания также повысила прогноз операционной прибыли на 2024 год до порядка 700 млн евро с 500 млн евро, прогноз роста выручки без учета колебаний курсов валют - до 4-9% (mid-to-high single digits) с 4-6% (mid-single-digit).

Другой германский эмитент - медиакомпания ProSiebenSat.1 - завершил минувший квартал с чистой прибылью в размере 8 млн евро против убытка в 15 млн евро годом ранее, нарастив выручку до 867 млн евро с 816 млн евро. Тем не менее, котировки его бумаг опустились на 0,3%.

Между тем стоимость акций Ericsson выросла на 1,8%. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза, несмотря на снижение выручки на 15%.