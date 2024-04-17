Уолл-стрит закрылась без единой динамики на статданных и отчетностях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги вторника со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство также выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в свою очередь заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

Акции Johnson & Johnson подешевели на 2,1% после того, как этот производитель товаров для здоровья отчитался о чуть более слабом, чем ожидалось, росте выручки в первом квартале.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group подскочила на 5,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в январе-марте получила чистый убыток и увеличила выручку, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Капитализация Morgan Stanley поднялась на 2,5%. Один из крупнейших банков США в январе-марте нарастил чистую прибыль на 14%, выручку - на 4%.

Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 18%, выручку - на 2%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка. Акции BofA потеряли в цене 3,5%.

Цена бумаг Bank of New York Mellon опустилась на 2% несмотря на рост чистой прибыли и выручки этого банка-кастодиана в первом квартале.

Котировки Tesla снизилась на 2,7% на новости об уходе старшего вице-президента компании Эндрю Балино.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 37798,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,21% - до 5051,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 15865,25 пункта.