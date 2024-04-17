"Дочка" Bacardi в РФ в 2023 году снизила чистую прибыль в 3 раза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ООО "Бакарди Рус" – российской "дочки" продолжающей работать в РФ транснациональной компании Bacardi Ltd. – в 2023 году составила 1,5 млрд рублей против 4,65 млрд рублей в 2022 году, сообщается в ее отчетности.

Выручка выросла на 16,9% до 38,1 млрд рублей с 32,6 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль снизилась до 10,5 млрд рублей с 12,3 млрд рублей, прибыль от продаж – до 1,9 млрд рублей с 5,5 млрд рублей соответственно.

Bacardi Ltd. владеет российским ООО через Bacardi GmbH.

Как сообщало ранее РБК, в начале апреля в российских торговых сетях почти не осталось значительной части продукции Bacardi Ltd. Речь идет, в частности, о роме Bacardi, водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire и других напитках. Кроме них группа прекратила экспорт в РФ виски Aberfeldy, текилы Patron.

В настоящее время Bacardi продолжает ввозить в РФ в основном только итальянский портфель – вермуты и игристые вина под брендом Martini.

На российском рынке по-прежнему присутствует еще ряд принадлежащих Bacardi продуктов – виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два разливаются в России – на мощностях "Новабев групп" и Тульского винокуренного завода соответственно.

Бренды Bacardi Aberfeldy и Patron входят в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.