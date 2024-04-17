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Зарплатные ожидания американцев достигли исторического максимума

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Средние ожидания от зарплаты на новом рабочем месте среди американцев достигли исторического максимума в $81,7 тысячи в год, говорится в мартовском отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

В ноябре показатель находился на отметке $73,4 тысячи.

Авторы отчета отмечают большую разницу в зарплатных ожиданиях мужчин, которые не готовы менять работу, если на новом месте им будут платить меньше $95,5 тысячи, и женщин, готовых сменить место работы за $66,3 тысячи.

Реальная медианная зарплата в Штатах составляет порядка $60 тысяч в год, по данным Министерства труда.

"Соискатели торгуются за зарплату по очень высоким ставкам и ведут себя так, как будто в этих переговорах сила на их стороне", - отметила старший экономист ZipRecruiter Джулия Поллак.

ZipRecruiter Джулия Поллак ФРБ Нью-Йорка США Минтруда
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