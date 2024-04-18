ММК в I квартале сократил выпуск стали и продажи металлопродукции

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 4,7% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, до 2,97 млн тонн, в связи с сезонными факторами, сообщил ММК.

Продажи металлопродукции группы упали на 5,5% к предыдущему кварталу, до 2,731 млн тонн, отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах.

Продажи премиальной продукции опустились на 12%, до 1,051 млн тонн, в связи со снижением производства х/к проката и проката с покрытием на фоне капитального ремонта травильных агрегатов и агрегатов непрерывного горячего цинкования. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 38,5% с 41,3%.

Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9%, до 730 тыс. тонн, в связи с увеличением зольности рядового угля.

По прогнозам ММК, во II квартале ожидается восстановление объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности.

Основные показатели ММК за I квартал 2024 года, тыс. тонн: