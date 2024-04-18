ММК в I квартале сократил выпуск стали и продажи металлопродукции
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 4,7% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, до 2,97 млн тонн, в связи с сезонными факторами, сообщил ММК.
Продажи металлопродукции группы упали на 5,5% к предыдущему кварталу, до 2,731 млн тонн, отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах.
Продажи премиальной продукции опустились на 12%, до 1,051 млн тонн, в связи со снижением производства х/к проката и проката с покрытием на фоне капитального ремонта травильных агрегатов и агрегатов непрерывного горячего цинкования. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 38,5% с 41,3%.
Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9%, до 730 тыс. тонн, в связи с увеличением зольности рядового угля.
По прогнозам ММК, во II квартале ожидается восстановление объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности.
Основные показатели ММК за I квартал 2024 года, тыс. тонн:
|Наименование
|I квартал 2024
|IV квартал 2023
|динамика
|I квартал 2023
|динамика
|производство
|Сталь
|2 970
|3 116
|- 4,7%
|3 058
|-2,9%
|Стальной сегмент Россия
|2 828
|2 993
|- 5,5%
|3 057
|-7,5%
|Стальной сегмент Турция
|142
|123
|15,5%
|1
|-
|Чугун
|2 345
|2 416
|- 3,0%
|2 345
|0%
|Угольный концентрат
|730
|810
|- 9,9%
|857
|- 14,9%
|ЖРС
|408
|563
|- 27,5%
|477
|- 14,4%
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 731
|2 891
|- 5,5%
|2 760
|-1,1%
|Сортовой прокат
|308
|290
|6,1%
|274
|12,5%
|Листовой г/к прокат
|1 372
|1 406
|- 2,4%
|1 314
|4,4%
|Премиальная продукция
|1 051
|1 195
|- 12%
|1 173
|-10,4%
|- в т.ч. толстый лист (стан 5000)
|156
|152
|2,5%
|204
|-23,5
|Доля премиальной продукции
|38,5%
|41,3%
|-2,8 п.п.
|42,5%
|-4 п.п.