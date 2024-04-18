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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

ММК в I квартале сократил выпуск стали и продажи металлопродукции

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил производство стали на 4,7% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, до 2,97 млн тонн, в связи с сезонными факторами, сообщил ММК.

Продажи металлопродукции группы упали на 5,5% к предыдущему кварталу, до 2,731 млн тонн, отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах.

Продажи премиальной продукции опустились на 12%, до 1,051 млн тонн, в связи со снижением производства х/к проката и проката с покрытием на фоне капитального ремонта травильных агрегатов и агрегатов непрерывного горячего цинкования. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 38,5% с 41,3%.

Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9%, до 730 тыс. тонн, в связи с увеличением зольности рядового угля.

По прогнозам ММК, во II квартале ожидается восстановление объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности.

Основные показатели ММК за I квартал 2024 года, тыс. тонн:

Наименование I квартал 2024 IV квартал 2023 динамика I квартал 2023 динамика
производство
Сталь 2 970 3 116 - 4,7% 3 058 -2,9%
Стальной сегмент Россия 2 828 2 993 - 5,5% 3 057 -7,5%
Стальной сегмент Турция 142 123 15,5% 1 -
Чугун 2 345 2 416 - 3,0% 2 345 0%
Угольный концентрат 730 810 - 9,9% 857 - 14,9%
ЖРС 408 563 - 27,5% 477 - 14,4%
продажи группы ММК
Товарная продукция 2 731 2 891 - 5,5% 2 760 -1,1%
Сортовой прокат 308 290 6,1% 274 12,5%
Листовой г/к прокат 1 372 1 406 - 2,4% 1 314 4,4%
Премиальная продукция 1 051 1 195 - 12% 1 173 -10,4%
- в т.ч. толстый лист (стан 5000) 156 152 2,5% 204 -23,5
Доля премиальной продукции 38,5% 41,3% -2,8 п.п. 42,5% -4 п.п.
ММК
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