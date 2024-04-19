Структура АФК "Система" купила 51% магаданской проектной компании "Бухта Нагаева"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Гостиничная "дочка" ПАО АФК "Система" – ООО "Космос ОГ" (бренд Cosmos Hotel Group) – приобрело 51% ООО "Бухта Нагаева" (Магадан).

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 18 апреля, продавцом выступило АО "Корпорация развития Магаданской области". Оставшиеся 49% принадлежат АО "Корпорация Туризм.РФ".

В пресс-службе АФК "Система" подтвердили "Интерфаксу" совершение сделки. "Cosmos Hotel Group выкупил долю в ООО "Бухта Нагаева" у Корпорации развития Магаданской области. Реализация проекта находится на ранней стадии проработки", - сказали в пресс-службе АФК, не уточнив деталей проекта. Сумма сделки также не уточняется.

ООО "Бухта Нагаева" зарегистрировано в мае 2022 года. Виды деятельности компании: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; строительство жилых и нежилых зданий; строительство водных сооружений, а также ряд других.

В июне 2023 года Корпорация развития Магаданской области сообщала о планах создания Морского туристического центра в бухте Нагаева, на ПМЭФ-2023 были подписаны индикативные условия финансирования этого проекта.

"За счет реконструкции в Морском туристическом центре будет создана защищенная акватория, обеспечивающая безопасную стоянку на воде и техническое обслуживание маломерных судов, комфортные условия для спуска и подъема лодок и катеров. Центр станет якорным объектом, который сформирует концепцию застройки прибрежной территории, и ядром туристической инфраструктуры региона", - говорилось в пресс-релизе корпорации по итогам подписания.

Также на сайте корпорации опубликована информация о проекте создания яхтенной марины, центра обслуживания маломерных судов в границах причалов портофлота бухты Нагаева.

Ожидаемые эффекты проекта: создание креативного пространства культурно-досугового комплекса на побережье бухты Нагаева; создание транспортно-логистического центра обслуживания маломерных судов; модернизация промышленных прибрежных территорий; новые туристические маршруты; создание новых рабочих мест в регионе.