"Интер РАО" в течение полугода выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" приняло решение о приобретении в течении шести месяцев 3,132 млрд собственных акций (3% акционерного капитала) у миноритарного акционера, сообщила компания.

"В связи с тем, что компания считает справедливую оценку стоимости ценных бумаг значительно выше текущих рыночных значений, такая сделка позволит избежать чрезмерной волатильности акций в случае единовременной продажи пакета на рынке акций", - говорится в сообщении.

Целью приобретения акций не является увеличение контроля над "Интер РАО" со стороны самой компании, отмечается в сообщении.

В дальнейшем "Интер РАО" планирует распорядиться этими акциями в соответствии со среднесрочной стратегией, которая предусматривает несколько вариантов или их комбинацию: реализацию пакета крупному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов, использование акций в качестве средства по оплате новых активов или в мотивационной (опционной) программе.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.