Минфин пояснил, что заказчики по 223-ФЗ могут покупать товары на бирже

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минфин направил официальное разъяснение в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в котором пояснил, что заказчики по 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний) могут покупать товары на бирже.

Как сообщается на сайте СПбМТСБ, Минфин пояснил, что 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с приобретением товаров на товарной бирже. Кроме того, у заказчиков есть возможность предусмотреть в положении о закупке способ закупки в форме биржевых торгов.

"Таким образом, заказчики имеют возможность осуществлять прозрачные и конкурентные закупки товаров на биржевых торгах вне 223-ФЗ или в рамках данного закона, включив биржевые торги как способ закупки в свое положение, что приведёт к повышению эффективности расходования средств", - пояснил вице-президент СПбМТСБ Павел Заборщиков.

Как отметили в пресс-службе биржи, некоторые субъекты 223-ФЗ периодически производят закупки на площадке, однако нормы закона допускают двоякое толкование. Была необходима официальная трактовка, чтобы снять возможные опасения других заказчиков, осуществляющих свои закупки в рамках 223-ФЗ.

"Что касается волатильности (биржевых цен - ИФ), то необходимый заказчику объем не изменится, поэтому вывод заказчиков напрямую на биржу не увеличит объем потребления. Сейчас данный объем товара реализуется через прямые закупки поставщика и заказчика либо через посредников, что ведет к увеличению конечной стоимости для покупателя", - сказал представитель СПбМТСБ.