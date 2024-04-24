Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Сальдированная прибыль угольных компаний РФ январе-феврале упала в 5,3 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-феврале 2024 года снизилась на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,3 млрд руб., сообщил Росстат.

По данным Росстата, за отчетный период угольные компании получили 44,6 млрд руб. прибыли (-62,2%), убытки составили 24,3 млрд руб. (рост в 2,1 раза).

Доля прибыльных компаний в первые два месяца 2024 г. составила 54,1% против 61,4% годом ранее, убыточных – 45,9% против 38,6%.

Добыча и экспорт угля из РФ в 2024 г. могут сохраниться на уровне 2023 г., говорил в конце прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

В апреле 2024 г. замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами отмечал небольшое снижение экспорта угля. Но пересматривать прогнозы по добыче и экспорту Минэнерго пока не планирует, говорил он.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ в апреле может экспортировать рекордные 4,6 млн т пшеницы

РФ в апреле может экспортировать рекордные 4,6 млн т пшеницы

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });