Сальдированная прибыль угольных компаний РФ январе-феврале упала в 5,3 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-феврале 2024 года снизилась на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,3 млрд руб., сообщил Росстат.

По данным Росстата, за отчетный период угольные компании получили 44,6 млрд руб. прибыли (-62,2%), убытки составили 24,3 млрд руб. (рост в 2,1 раза).

Доля прибыльных компаний в первые два месяца 2024 г. составила 54,1% против 61,4% годом ранее, убыточных – 45,9% против 38,6%.

Добыча и экспорт угля из РФ в 2024 г. могут сохраниться на уровне 2023 г., говорил в конце прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

В апреле 2024 г. замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами отмечал небольшое снижение экспорта угля. Но пересматривать прогнозы по добыче и экспорту Минэнерго пока не планирует, говорил он.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).