Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых драйверов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва заметно прибавляют на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в ожидании ключевых событий ближайших дней.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,96 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,75 коп. - до 12,6695 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не показывает заметной динамики, находясь в ожидании итогов заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое пройдет в пятницу. Оно будет опорным, будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза. Аналитики единогласно ждут сохранения ставки на уровне 16%.

Инвесторы также анализируют свежие новости относительно перспектив продления норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенных президентским указом в минувшем октябре.

Требование об обязательной продаже валютной выручки, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято. Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года. Параметры и подробный перечень компаний из действующего указа не раскрывались. Сообщалось лишь, что документ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Рубль заметно укрепился накануне. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Динамика инфляции в РФ демонстрирует позитивные тенденции, но к вопросу снижения ключевой ставки нужно подходить аккуратно, считает президент Владимир Путин. "Мы видим тенденции (в инфляции - ИФ), тенденции положительные - в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае, сегодня удается балансировать: и поддерживать объем кредитования экономики, и бороться с инфляцией. Пока все удается это делать", - заявил Путин на съезде РСПП в четверг.

Он отметил, что, по мнению руководства ЦБ, инфляционные риски еще сохраняются. "Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее (ставку - ИФ) и держат", - подчеркнул президент. Он также предостерег от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) во избежание ускорения инфляции. "...Здесь нужно быть очень аккуратными, так регулятор и действует. Но тенденцию все видят, и специалисты ЦБ тоже это видят и, конечно, безусловно, и я думаю, будут учитывать", - подчеркнул президент.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,32 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,81 за баррель, что на 0,29% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,85%, китайский CSI 300 растет на 1,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,76%, южнокорейский Kospi - на 1,09%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 1,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,82%.