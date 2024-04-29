FDIC продала активы и депозиты первого потерпевшего в этом году крах американского банка

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) продала на аукционе практически все активы и депозиты проблемного регионального банка Republic First Bancorp конкурирующему Fulton Bank, говорится в сообщении материнской структуры последнего Fulton Financial Corp.

FDIC была назначена управляющим Republic First властями Пенсильвании, которые ранее взяли его под свой контроль, пишет The Wall Street Journal.

Это первый крах американского банка в текущем году, отметила FDIC.

Fulton приобрел активы Republic First примерно на $6 млрд, включая инвестиционный портфель на $2 млрд и кредитный портфель на $2,9 млрд. Также ему перешли обязательства примерно на $5,3 млрд, в том числе депозиты на $4 млрд.

Повышенные процентные ставки снизили стоимость облигаций некоторых банков, включая Republic First. На других банках негативно сказывается неблагоприятная ситуация на рынке коммерческой недвижимости. Все это провоцирует опасения массового оттока средств вкладчиков, сообщает MarketWatch.

Republic First управлял сетью из 32 отделений под брендом Republic Bank в Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорке.