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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник днем

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, при этом китайский юань стабилен; рубль дешевеет по отношению к бивалютной корзине на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93,3125 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,1 руб./EUR1, подорожав на 81,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53,8 копейки - до 96,37 рубля. Курс китайского юаня снизился всего на 0,05 копейки - до 12,7385 рубля.

Московская биржа рубль евро доллар юань
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