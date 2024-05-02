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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 3,1% с 2,9%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 3,1% с ожидавшихся в феврале 2,9%.

В 2023 году, по оценкам ОЭСР, глобальный экономический рост также составил 3,1%.

Прогноз повышения ВВП на 2025 год улучшен до 3,2% с 3%, говорится в докладе организации.

"Последствия жесткой денежно-кредитной политики продолжают ощущаться, особенно на кредитном рынке и рынке жилья, однако мировая активность оказалась относительно устойчивой, замедление инфляции продолжается, а настроение в частном секторе улучшается", - отмечается в документе.

Прогнозы по странам

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,6% с 2,1%, отметив, что крупнейшая экономика мира приспосабливается к повышенной стоимости заимствований и умеренному внутреннему спросу. Прогноз на 2025 год улучшен до 1,8% с 1,7%.

Экономика еврозоны, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет на 0,7% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году. Ранее ожидалось повышение ВВП региона на 0,6% и 1,3% соответственно. Эксперты ожидают восстановления доходов домохозяйств и снижения процентных ставок в валютном блоке.

ВВП Японии, как ожидается, вырастет на 0,5% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году на фоне роста зарплат и стимулирующей политике местного центробанка.

ОЭСР улучшила прогноз темпов роста китайской экономики в текущем году до 4,9% с 4,7%, в следующем году - до 4,5% с 4,2%. Поддержку ВВП КНР оказывают меры налогового стимулирования и увеличение экспорта.

Самый активный рост среди 20 крупнейших экономик мира в текущем году, как ожидается, покажут Индия (на 6,6%) и Индонезия (на 5,1%).

В ОЭСР по-прежнему ожидают, что инфляция в большинстве ведущих экономик мира вернется к целевым уровням к концу 2025 года.

Согласно прогнозу организации, инфляция в странах ОЭСР составит 5% в 2024 году и опустится до 3,4% в 2025 году. В 2023 году показатель составлял 6,9%.

ОЭСР
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