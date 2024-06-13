Рост ВВП G20 в I квартале ускорился до 0,9%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в первом квартале 2024 года увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, рост ВВП ускорился с 0,7% в четвертом квартале 2023 года.

Локомотивами подъема в январе-марте выступили Китай и Индия. Наряду с Турцией, Саудовской Аравией, Южной Кореей и Индонезией они продемонстрировали темпы экономического роста выше, чем в среднем по "двадцатке", отмечается в сообщении ОЭСР.

Повышение ВВП США замедлилось до 0,3% с 0,8% в четвертом квартале, а объем экономик Японии и ЮАР снизился на 0,5% и 0,1% соответственно.

Экономика стран G20 в первом квартале выросла на 3,3% в годовом выражении. В четвертом квартале темпы повышения были аналогичными.

Наиболее существенный подъем показал ВВП Индии (на 8,4%) и Турции (на 7,4%). При этом экономика Саудовской Аравии упала на 1,5%, что стало самым значительным сокращением среди стран G20.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.