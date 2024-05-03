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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Coeclerici ищет стратегического партнера для "Кузнецкинвестстроя"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Coeclerici Commodities S.A., владеющая 100% АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область), ищет для него стратегического партнера, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Coeclerici Commodities S.A. уже несколько лет находится в поиске квалифицированного российского партнёра для совместного развития "Кузнецкинвестстроя" и расширения его деятельности. Поиск такого партнёра продолжается", - говорится в официальном письме Coeclerici, которым располагает "Интерфакс".

2 мая несколько источников в угольной отрасли сообщили "Интерфаксу", что Coeclerici продаёт "Кузнецкинвестстрой" московскому ООО "Окто Уголь". В Coeclerici этот факт опровергли.

"Coeclerici Commodities S.A. владеет 100% акций "Кузнецкинвестстроя", и компания продолжает работать под руководством российского менеджмента", - говорится в письме.

Отмечается также, что в соответствии с российским законодательством "любые изменения в структуре собственности "Кузнецкинвестстроя" могут совершаться только на основании решения президента РФ".

"Компания сохраняет все производственные мощности и рабочие места, а также выполняет все социальные программы и обязательства, принятые в Кузбассе", - говорится в письме.

Ранее Coeclerici Group на своем сайте сообщила, что группа "прекратила осуществлять всю управленческую и координационную деятельность", связанную с "Кузнецкинвестстроем", "ввиду российско-украинского конфликта".

"Российская компания, владеющая рудником, продолжает работать под руководством местного руководства, сохраняя рабочие места и обязательства, взятые перед местными сообществами", - говорится на сайте.

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марки Т и КС, которые используются для производства пылеугольного топлива, применяемого в металлургии.

Кемеровская область Кузбасс Coeclerici Кузнецкинвестстрой
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