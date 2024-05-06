"Мегафон" может выплатить дивиденды за 2023 год на сумму 13 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 20,97 рубля на каждую обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "Мегафона" состоит из 620 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Исходя из этого, общий объем дивидендных выплат может составить 13 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предлагается определить 17 июня.

Годовое собрание акционеров "Мегафона" состоится в заочной форме 6 июня (дата окончания приема бюллетеней для голосования). В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 14 мая.

Акционерам предстоит утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов, избрать совет директоров (компания не раскрывает кандидатов в него) и ревизионную комиссию.

Кроме того, акционерам будет предложено определить количественный состав правления и избрать его членов.

В 2023 году "Мегафон" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму 10 млрд рублей (по 16,13 рубля на акцию), а также дивиденды из прибыли прошлых лет на сумму 26 млрд рублей (41,94 рубля на акцию).

"Мегафон" – один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд рублей (рост на 11,4%), показатель OIBDA – 181,2 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль – 39,9 млрд рублей (рост на 43,2%). Абонентская база по итогам 2023 года насчитывала 76,7 млн пользователей.