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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Директором ОКБ имени Микояна стал Алексей Матвеев

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Директором ОКБ имени А. И. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") назначен Алексей Матвеев, сообщили в пресс-службе ОАК.

"Исполнение обязанностей директора ОКБ Микояна возложено на Алексея Матвеева, ранее занимавшего должность заместителя директора ОКБ Сухого по проектированию - начальника КБ", - говорится в сообщении.

Уже бывший директор ОКБ Андрей Недосекин продолжит работу в должности заместителя директора ОКБ.

Руководителя ОКБ сменили в рамках корпоративной трансформации, частью которой является объединение компетенций авиационных школ в области оперативно-тактической авиации.

"В условиях роста объемов работ по разработке новых и модернизации существующих авиационных комплексов, а также с учетом необходимости повышения эффективности совместной работы, при сохранении двух продуктовых брендов - Су и МиГ, ОАК внедряет решения, направленные на достижение наибольшего синергетического эффекта", - заявили в ОАК.

По официальным данным, Матвеев в должности начальника КБ Сухого принимал участие в разработке конструкторской документации на самолеты Су-80, Су-30МКИ, руководил работой по разработке, сопровождению постройки и проведению летных испытаний самолета Су-57.

ОАК Ростех МиГ ОКБ имени Микояна Андрей Недосекин Алексей Матвеев
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