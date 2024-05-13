Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" приостановлены с 12:05, компания выясняет причины технического сбоя, сообщила пресс-служба торговой площадки.

О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно.

Минфин США 2 ноября 2023 года внес "СПБ биржу" в SDN List. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже останавливали. Объем торгов на СПБ бирже по итогам 2023 года сократился по сравнению с показателем 2022 года в 3,1 раза и составил 4,5 трлн рублей.

До попадания под санкции США биржа была основной площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами на российском рынке. На ней обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF. После введения санкций "СПБ биржа" проводит торги только российскими бумагами. В список доступных для заключения сделок в режиме основных торгов входят порядка 30 бумаг, в том числе акции "СПБ биржи".

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Изменения рубля в начале торгов незначительные в ожидании внутриполитических новостей

Изменения рубля в начале торгов незначительные в ожидании внутриполитических новостей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });