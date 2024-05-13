"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" приостановлены с 12:05, компания выясняет причины технического сбоя, сообщила пресс-служба торговой площадки.

О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно.

Минфин США 2 ноября 2023 года внес "СПБ биржу" в SDN List. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже останавливали. Объем торгов на СПБ бирже по итогам 2023 года сократился по сравнению с показателем 2022 года в 3,1 раза и составил 4,5 трлн рублей.

До попадания под санкции США биржа была основной площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами на российском рынке. На ней обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF. После введения санкций "СПБ биржа" проводит торги только российскими бумагами. В список доступных для заключения сделок в режиме основных торгов входят порядка 30 бумаг, в том числе акции "СПБ биржи".