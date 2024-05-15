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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

С июля по сентябрь пройдет эксперимент по новой маркировке слабоалкогольной продукции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по применению нового порядка маркировки слабоалкогольной продукции (крепостью не более 9%) пройдет в РФ с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года.

Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Принять участие в эксперименте на добровольной основе смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Предполагается, что проведение эксперимента позволит "отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары" и интегрировать систему маркировки "Честный знак" с системами ЕГАИС и Гознака.

Как сообщал ранее Минпромторг РФ, эксперимент затронет сидры, сакэ, медовые сброженные напитки, слабоалкогольные настойки и другие слабоалкогольные напитки.

Минпромторг Гознак
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