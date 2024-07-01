В РФ стартовал эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции с размещением кодов на акцизной марке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по применению нового порядка маркировки слабоалкогольной продукции (крепостью не более 9%) стартует в РФ с 1 июля 2024 года и завершится, как ожидается, 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление ранее было утверждено правительством РФ.

Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Принять участие в эксперименте на добровольной основе смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей, импортеры и организации оптовой и розничной торговли.

Предполагается, что проведение эксперимента позволит интегрировать систему маркировки "Честный знак" с системами ЕГАИС и Гознака.

Как отметили в пресс-службе оператора маркировки в РФ ООО "Оператор ЦРПТ", эксперимент будет распространяться на "слабоалкогольную продукцию крепостью до 9%, к которой относятся коктейли на основе спирта, которые часто продают со вкусом джин-тоника, ром-колы и т.п.".

"За время пилота планируется определить и согласовать состав сведений в кодах маркировки на федеральных акцизных марках, а участники оборота получат опыт работы с системой маркировки. В эксперименте примут участие импортеры, производители и розничные компании - для коммуникации с бизнес-сообществом на площадке оператора системы "Честный знак" будет создана отраслевая рабочая группа, где будут обсуждаться предлагаемые механизмы и особенности их внедрения", - отметили в ЦРПТ.